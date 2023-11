Kommentar von Josef Kelnberger, Brüssel

Ruanda war von 1884 bis 1916 eine deutsche Kolonie. So gesehen könnte man eine gewisse historische Logik darin erkennen, wenn in der deutschen Politik nun manche das kleine ostafrikanische Land in den Blick nehmen. Ruanda soll die Migrationsprobleme Deutschlands und Europas lösen und so die Demokratie vor dem Ansturm der Rechtspopulisten retten, jetzt gleich. Es ist eine Debatte, die durchaus neokolonialistische Züge trägt.