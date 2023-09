Kommentar von Stefan Kornelius

Lange Zeit galt die stille Abmachung unter den systembewahrenden Parteien aller Couleur, das toxische Thema Migration aus dem Stimmungsgefecht der Tagespolitik herauszuhalten. Zumindest gab es einen Konsens über die handwerklich professionelle Befassung mit dem Thema. Will heißen: Die empfindlichen Stellschrauben in Asylrecht und Migrationspraxis können zwar gedreht werden, man kann über Grenzkontrollen, Anreizsysteme, Rückführung oder sichere Herkunftsländer streiten. Aber weder wird das Recht auf Asyl infrage gestellt, noch wollte der Staat seine prinzipiell aufgeschlossene, aber reaktive Grundhaltung in Fragen der Migration ändern.