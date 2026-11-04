In Berlin hat der ukrainische Präsident auf den Punkt gebracht, wie sehr sich die Welt verändert hat. Die Verpflichtungen, die sich für die Bundesrepublik daraus ergeben, bleiben bestehen. Unabhängig davon, ob es den Demokraten gelingt, Trump Grenzen zu setzen.

Nach dem Triumph der Demokraten bei den Zwischenwahlen in den USA lohnt es sich, noch einmal in eine Rede hineinzuhören, die der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij am Dienstag in Berlin gehalten hat. Während die Wahllokale noch geöffnet waren, hatte Selenskij seine Bewunderung für Amerika ausgedrückt. Und wer wollte, der konnte die Hoffnung auf einen Wandel nach den Midterms heraushören. Der emotionale Höhepunkt der Rede aber war ein anderer. „Doch was, wenn Deutschland von der sicherheitspolitischen Landkarte Europas und der Welt verschwindet? Was, wenn Frankreich verschwindet?“, fragte er. „Was bliebe dann von der europäischen Sicherheitsarchitektur übrig?“