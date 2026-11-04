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MeinungMidtermsDas ist der Anfang vom Ende der Ära Donald Trump

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Kommentar von Nicolas Richter

Lesezeit: 3 Min.

Sensation in Texas: Anhänger der Demokraten bejubeln in Austin den Wahlsieg.
Sensation in Texas: Anhänger der Demokraten bejubeln in Austin den Wahlsieg.
Ashley Landis/AP Photo/Ashley Landis

Der US-Präsident erlebt eine überwältigende Zurückweisung. In Washington kehrt echte Gewaltenteilung zurück, aber der geschrumpfte Möchtegern-König wird jetzt erst recht nicht zu Ausgleich und Milde neigen.

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Beim letzten Auftritt vor den Zwischenwahlen erinnerte Donald Trump an eine moderne Version von Bayerns König Ludwig II.: Er stand auf der monumentalen Achse der amerikanischen Hauptstadt und referierte detailverliebt über das renovierte Wasserbecken unterhalb des Lincoln Memorial. Kaum jemand in den USA interessiert sich für den gut 600 Meter langen Reflecting Pool so sehr wie der US-Präsident, der inzwischen am glücklichsten wirkt, wenn er sich der Verkitschung der Hauptstadt widmen darf, wie ein entrückter König in seinen Schlossanlagen. Was das Volk beschäftigt und besorgt, scheint ihn dagegen kaum noch zu interessieren.

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