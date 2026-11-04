Beim letzten Auftritt vor den Zwischenwahlen erinnerte Donald Trump an eine moderne Version von Bayerns König Ludwig II.: Er stand auf der monumentalen Achse der amerikanischen Hauptstadt und referierte detailverliebt über das renovierte Wasserbecken unterhalb des Lincoln Memorial. Kaum jemand in den USA interessiert sich für den gut 600 Meter langen Reflecting Pool so sehr wie der US-Präsident, der inzwischen am glücklichsten wirkt, wenn er sich der Verkitschung der Hauptstadt widmen darf, wie ein entrückter König in seinen Schlossanlagen. Was das Volk beschäftigt und besorgt, scheint ihn dagegen kaum noch zu interessieren.