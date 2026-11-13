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MeinungMicrosoftSo etwas passiert, wenn sich die ganze Welt einem Konzern ausliefert

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Kommentar von Andrian Kreye

Lesezeit: 2 Min.

Was war da los? Microsoft Outlook und Freitag, der 13.
Was war da los? Microsoft Outlook und Freitag, der 13.
MANAN VATSYAYANA/AFP

Führt der Ausfall von Outlook, Teams und Copilot dazu, dass Menschen, Behörden, Geheimdienste und Kliniken ihr Vertrauen in das Unternehmen verlieren? Falls ja: Es kann ihm egal sein.

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Für ein paar Stunden bekamen mehrere Hundert Millionen Computernutzer in etwa 70 Ländern am Donnerstag und Freitag zu spüren, was Monopolkapitalismus bedeutet. Ein Großteil der Dienste des Softwarekonzerns Microsoft war ausgefallen. Wer das Mailprogramm Outlook, die Chat- und Konferenzfunktionen von Teams oder die KI von Copilot anwenden wollte, fühlte sich buchstäblich von der Welt abgeschnitten. Die Folgen betrafen Einzelpersonen genauso wie Behörden, Geheimdienste, Krankenhäuser und andere systemrelevante Organisationen.

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