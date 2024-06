Kommentar von Christoph Gurk

Keine Frage: Die Wahl von Claudia Sheinbaum zur neuen Präsidentin ist ein historischer Schritt für Mexiko. Das bevölkerungsreichste spanischsprachige Land der Welt wird in Zukunft von einer linken Politikerin regiert werden, einer Wissenschaftlerin, Jüdin, vor allem aber eben auch das: einer Frau. "Ich werde die erste Präsidentin in der 200-jährigen Geschichte unseres Landes sein", rief Sheinbaum am Sonntagabend ihren feiernden Anhängern zu. Man ist versucht, in diesen Jubel einzustimmen - aber so einfach ist es nicht.