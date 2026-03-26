Vor einer Woche berichtete der Spiegel über die Vorwürfe von Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann, doch das Thema digitale sexualisierte Gewalt wird längst über diesen prominenten Einzelfall hinaus im ganzen Land diskutiert. Von Tag eins an auch in seiner politischen Dimension, also in Bezug auf die Frage: Tut der Staat genug, um Frauen zu schützen, digital und analog? Was machen andere Länder besser, welche Gesetze fehlen?
MeinungStreit um Merz-ÄußerungenDer Fall Fernandes hat mit Gewalt von Migranten gegen Frauen doch nichts zu tun
Kommentar von Katharina Riehl
Lesezeit: 2 Min.
Natürlich darf ein Bundeskanzler auch über Sexualdelikte von Zuwanderern sprechen. Aber mit der Art und Weise tut er sich und der Debatte keinen Gefallen.
Frauen im öffentlichen Raum:Raus aus der Opferrolle
In ihrem Essay schreibt SZ-Autorin Tanja Rest über Angsterzählungen und Frauen im öffentlichen Raum. Damit spricht sie vielen SZ-Leserinnen aus dem Herzen.
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