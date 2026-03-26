Vor einer Woche berichtete der Spiegel über die Vorwürfe von Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann, doch das Thema digitale sexualisierte Gewalt wird längst über diesen prominenten Einzelfall hinaus im ganzen Land diskutiert. Von Tag eins an auch in seiner politischen Dimension, also in Bezug auf die Frage: Tut der Staat genug, um Frauen zu schützen, digital und analog? Was machen andere Länder besser, welche Gesetze fehlen?