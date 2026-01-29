Zu den großen Herausforderungen jedes halbwegs herausgehobenen Politikers in der Welt gehört heute das Reden über Donald Trump. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat eben erst Berichte zurückgewiesen, wonach er sich nach einem Besuch beim US-Präsidenten in Mar-a-Lago schockiert gezeigt habe über dessen Geisteszustand. Das kann nicht überraschen. Der kleinen Slowakei und ihrem durch Anbiederung an Russland auffälligen Regierungschef würde der Zorn des launischen US-Präsidenten nicht gut bekommen. Trump verlangt, dass ihm nach Art turkmenischer Herrscher gehuldigt wird, wofür Nato-Generalsekretär Mark Rutte beeindruckende Maßstäbe gesetzt hat. Wer Seine Majestät beleidigt (und sei es nur durch die Beschreibung der Wirklichkeit), muss sich auf Folgen gefasst machen wie der kanadische Premierminister Mark Carney, der in Davos eine mutige Rede gehalten hat.