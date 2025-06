Der Kanzler musste tief in den Archiven forschen lassen, um Verbindendes zwischen Deutschland und Donald Trump zu ermitteln. Fündig wurde er im Jahr 1869, als Trumps Großvater Friedrich in Kallstadt geboren wurde. Eine Abschrift der Urkunde ließ die Bundesregierung als Gastgeschenk für den US-Präsidenten in einen güldenen Rahmen einfassen – vielleicht, um die zentrale Botschaft zu betonen, dass eine Bindung an Germany etwas Wertvolles sei.