Zunächst, weil das wichtig ist: Die AfD hat noch nicht gewonnen. Nirgendwo steht geschrieben, dass ihr Siegeszug unaufhaltsam sei. Es ist immer noch möglich, dass die blaue Welle bricht und die Partei bei den Landtagswahlen kommendes Jahr unter ihren hohen Erwartungen bleibt. Wenn es aber anders kommt, die AfD in ein oder zwei östlichen Bundesländern stärkste Partei wird, die Rechten dann stärker denn je in den Bundestagswahlkampf ziehen und die Demokraten sich werden fragen müssen, was da so furchtbar schiefgelaufen ist, dann wird über den Oktober 2025 zu reden sein. Und darüber, was Bundeskanzler Friedrich Merz mit seinem sturen Reden übers Stadtbild angerichtet hat.