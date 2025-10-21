Zum Hauptinhalt springen

MeinungCDU:Dank der Sturheit des Kanzlers führt Deutschland diese fruchtlose Stadtbild-Debatte

Portrait undefined Daniel Brössler

Kommentar von Daniel Brössler

Lesezeit: 2 Min.

Wenn er sich im Recht wähnt, kann Friedrich Merz sehr uneinsichtig sein.
Wenn er sich im Recht wähnt, kann Friedrich Merz sehr uneinsichtig sein. (Foto: Sean Gallup/Getty Images)

Eigentlich wollten Friedrich Merz und seine Partei  die AfD mit dem richtigen Ansatz stellen. Doch nun bleibt etwas anderes in Erinnerung. Wem das wohl nützt?

Zunächst, weil das wichtig ist: Die AfD hat noch nicht gewonnen.  Nirgendwo steht geschrieben, dass ihr Siegeszug unaufhaltsam sei. Es ist immer noch möglich, dass die blaue Welle bricht und die Partei bei den Landtagswahlen kommendes Jahr unter ihren hohen Erwartungen bleibt. Wenn es aber anders kommt, die AfD in ein oder zwei östlichen Bundesländern stärkste Partei wird, die Rechten dann stärker denn je in den Bundestagswahlkampf ziehen und die Demokraten sich werden fragen müssen, was da so furchtbar schiefgelaufen ist, dann wird über den Oktober 2025 zu reden sein. Und darüber, was Bundeskanzler Friedrich Merz mit seinem sturen Reden übers Stadtbild angerichtet hat.

Zur SZ-Startseite

Geschäfte der Familie Trump
:Meins, meins, meins

Die Trumps vergolden die Präsidentschaft ihres Patriarchen so schamlos wie keine First Family vor ihnen. Schätzungen zufolge haben sie schon mehr als drei Milliarden Dollar verdient – und sie haben noch nicht genug. Eine Familienaufstellung.

SZ PlusVon Max Muth und Ann-Kathrin Nezik

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite