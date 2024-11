Der Termin steht fest, die wichtigsten Gegenspieler bereiten sich vor: Am 23. Februar entscheiden die Deutschen zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz. Einer ist Favorit.

Kommentar von Nicolas Richter

Der Wahlkampf für den nächsten Bundestag fällt diesmal mit der Karnevalssaison zusammen: Er beginnt an diesem Mittwoch mit der Regierungserklärung und mutmaßlich mit einem leidenschaftlichen (und persönlich verletzenden) Rededuell zwischen Kanzler Olaf Scholz und seinem Herausforderer Friedrich Merz; für zusätzlichen Unterhaltungswert dürfte Markus Söder sorgen. Sofern die SPD an ihrem Spitzenmann Scholz festhält, werden die Deutschen in den nächsten drei Monaten ein Kräftemessen erleben zwischen dem kühlen Scholz, der gern als warmherzig wahrgenommen werden möchte, und dem mitunter hitzköpfigen Merz, der sich bereits bemüht, wie ein routiniert-kühler Staatsmann zu wirken.