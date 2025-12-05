Als Friedrich Merz im April den schwarz-roten Koalitionsvertrag vorstellte, verhieß er die Rückkehr zu alter Normalität. „Wir wollen ein Land sein, das es einfach wieder besser macht“, sagte der designierte Bundeskanzler. Nach der gescheiterten Ampel sollte eine neue Koalition aus Union und SPD für Verlässlichkeit bürgen. „Wir überwinden die Polarisierung in unserem Land“, sagte Merz.