Friedrich Merz’ Antrittsbesuch war wichtig für den jüdischen Staat. Denn die vergangenen zwei Jahre, in denen Israel gegen die Hamas in Gaza kämpfte, in denen Monat für Monat das internationale Verständnis für die Brutalität der Kriegsführung sank – diese zwei Jahre bedeuteten für das Land einen immensen Reputationsverlust. Das schlechte Image Israels in der Welt ist ein zentrales Thema in dem Land geworden. Es bereitet Ökonomen Sorgen und auch den Menschen, die hier leben. Viele von ihnen setzen einen großen Teil ihrer Hoffnungen auf Deutschland, denn neben den USA gilt es mittlerweile als wichtigster politischer Partner. Damit hat das Wort des deutschen Kanzlers auch ein besonderes Gewicht für Israel.