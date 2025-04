Als die Chefs von CDU/CSU und SPD am Mittwoch im Paul-Löbe-Haus des Bundestags vor die Kameras traten, sollte das Signal glasklar sein: Rivalität und Streit liegt hinter den Verhandlern. Er habe eine Botschaft an die Bürgerinnen und Bürger, so sagte es der designierte Kanzler Friedrich Merz bei seinem Auftritt staatstragend: „Deutschland bekommt eine handlungsfähige Regierung.“ Er werde ein Land regieren, „das es einfach wieder besser macht als in der Vergangenheit“.