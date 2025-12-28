Das Jahr 2025 nimmt kein gutes Ende. In vielen Ländern wächst die Unzufriedenheit über das eigene System, Demokratie und Rechtsstaat geraten unter Druck, autokratische Kräfte sind auf dem Vormarsch. Das ist eine schmerzliche Erkenntnis für alle jene, die in den vergangenen Jahrzehnten in dem Bewusstsein leben durften, dass die Menschheit auf einem guten Weg sei. Immer mehr Staaten hatten zu Demokratie und Rechtsstaat gefunden, Grenzen wurden durchlässig, Europa wuchs zu einer Union zusammen. Die Welt trieb offenen Handel miteinander zum gegenseitigen Vorteil – und am Ende wuchs sogar das Bewusstsein, dass man darüber den Schutz der Umwelt nicht vergessen dürfe.