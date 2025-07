Die Koalition von Kanzler Friedrich Merz will anders sein als die streitsüchtige Ampel. Aber die Irritationen um die Stromsteuer zeigen, dass das Bündnis mit ähnlichen Problemen kämpft.

In den ersten Wochen hat die schwarz-rote Koalition ein Bild von beinahe kitschiger Harmonie abgegeben. Der Kanzler versicherte im Ausland, dass in Berlin wieder seriös regiert werde. Derweil waren seine Ministerinnen und Minister so sehr damit beschäftigt, sich an ihren neuen Schreibtischen einzurichten, dass sie keine Zeit für Gezänk fanden. So blieb Schwarz-Rot zunächst seinem Leitprinzip treu: Die neue Koalition ist anders als die Ampel.