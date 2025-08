Beide Länder pflegen eine besondere Beziehung, zu Recht. Sollte sich Premier Netanjahu aber weigern, die Hungersnot im Gazastreifen zu beenden, muss Kanzler Merz Konsequenzen ziehen.

Diplomaten können selbst das größte Dilemma in wärmende Worte hüllen, so auch Außenminister Johann Wadephul beim Besuch in Israel. Einerseits kam er als Freund des jüdischen Staats. Andererseits verlangte er von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, „sofort“ gegen die Hungersnot im Gazastreifen vorzugehen. Um diese Spannung aufzulösen, erklärte Wadephul, Deutschland müsse unbedingt verhindern, dass Israel noch weiter isoliert werde. Die Kritik aus Berlin sollte also klingen wie wohlwollende Hilfsbereitschaft.