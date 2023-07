Kommentar von Nicolas Richter

Friedrich Merz gibt sich gern als entschlossene, leicht autoritäre Führungspersönlichkeit. Im dezidierten Chef-Ton hat er seiner Partei mal eine "glasklare Ansage" gemacht: Wer mit der AfD kooperieren wolle, müsse mit einem Parteiausschluss rechnen. In Wahrheit aber ist sich Merz seiner Sache nicht sicher. Am Sonntag hat er in einem Interview zunächst seine eigene glasklare Ansage verwässert, indem er sie für Kommunen und Landkreise infrage stellte. Nach berechtigter Entrüstung nicht zuletzt aus seiner eigenen Partei dann korrigierte sich Merz am Montag abermals: Es werde auch im Kommunalen keine "Zusammenarbeit" geben.