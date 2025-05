Ob Merz erfolgreich sein wird, wird sich vor allem in der Innenpolitik entscheiden

Verständlich, dass der Bundeskanzler sich erst einmal um die Außenpolitik kümmerte. Doch der Reformstau in Deutschland wird ihn noch gewaltig fordern, und da wird es mehr brauchen als seine „Schlag auf Schlag“-Rhetorik aus dieser Woche.

Am kommenden Dienstag wird Friedrich Merz vier Wochen im Amt sein, und schon jetzt darf man festhalten: Nachdem er zwei Jahrzehnte auf diesen Moment warten musste, hat er sich nun mit beinahe fiebrigem Eifer ans Werk gemacht. Was in seinem Fall bedeutete: Er ist sehr, sehr viel gereist.