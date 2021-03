Die Entschuldigung der Kanzlerin wird in die Geschichtsbücher eingehen. Sie zeigt ein Maß an Selbstreflexion, das man sich auch bei anderen wünscht.

Kommentar von Ulrich Schäfer

In der christlichen Liturgie hat das Confiteor, das allgemeine Schuldbekenntnis, einen festen Platz. Es wird gleich am Anfang der Messe gesprochen, und es enthält in seiner lateinischen Form einen Satz, den auch viele Nicht-Christen und jene kennen, die nie in die Nähe des großen Latinums gekommen sind: Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Meine Schuld, meine große Schuld. Es gibt diesen Akt der Buße in vielen unterschiedlichen Formen. Und auch später, im Vaterunser, bitten die Christen noch einmal um Vergebung: "Und vergib uns unsere Schuld."