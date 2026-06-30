Es ist ein guter Sommer, um nostalgisch zu werden. Früher, als der Sommer auch schon sehr groß, aber nachts trotzdem nicht 30 Grad heiß war! Früher, als Deutschland bei Fußball-Weltmeisterschaften gewohnheitsmäßig das Viertelfinale erreichte und nie ein WM-Elfmeterschießen verlor! Das, oder besser: DAS, waren noch Zeiten!
MeinungAltkanzlerinDiese neue Merkel-Sehnsucht ist doch nur Vergesslichkeit
Kommentar von Henrike Roßbach
Lesezeit: 2 Min.
Nun also wird das Kanzlerinnen-Porträt enthüllt. Ausgerechnet am Tag nach dem WM-Aus. Ach, möcht’ man ausrufen, waren das Zeiten! Dabei war nur der Fußball früher wirklich besser.
Lesen Sie mehr zum Thema