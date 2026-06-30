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MeinungAltkanzlerinDiese neue Merkel-Sehnsucht ist doch nur Vergesslichkeit

Portrait undefined Henrike Roßbach

Kommentar von Henrike Roßbach

Lesezeit: 2 Min.

War doch nicht alles schlecht: Angela Merkel im Jahr 2017 .
War doch nicht alles schlecht: Angela Merkel im Jahr 2017 . Michael Kappeler/dpa

Nun also wird das Kanzlerinnen-Porträt enthüllt. Ausgerechnet am Tag nach dem WM-Aus. Ach, möcht’ man ausrufen, waren das Zeiten! Dabei war nur der Fußball früher wirklich besser.

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Es ist ein guter Sommer, um nostalgisch zu werden. Früher, als der Sommer auch schon sehr groß, aber nachts trotzdem nicht 30 Grad heiß war! Früher, als Deutschland bei Fußball-Weltmeisterschaften gewohnheitsmäßig das Viertelfinale erreichte und nie ein WM-Elfmeterschießen verlor! Das, oder besser: DAS, waren noch Zeiten!

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Deutschland, ehemaliger Exportweltmeister, ehemaliger Automobilriese, wird jetzt auch im Weltfußball rausgekickt. Aus im Sechzehntelfinale, im Elfmeterschießen, gegen Paraguay. Ein Trauerspiel.

SZ PlusVon Holger Gertz

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