Nun also wird das Kanzlerinnen-Porträt enthüllt. Ausgerechnet am Tag nach dem WM-Aus. Ach, möcht’ man ausrufen, waren das Zeiten! Dabei war nur der Fußball früher wirklich besser.

Es ist ein guter Sommer, um nostalgisch zu werden. Früher, als der Sommer auch schon sehr groß, aber nachts trotzdem nicht 30 Grad heiß war! Früher, als Deutschland bei Fußball-Weltmeisterschaften gewohnheitsmäßig das Viertelfinale erreichte und nie ein WM-Elfmeterschießen verlor! Das, oder besser: DAS, waren noch Zeiten!