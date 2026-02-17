Es ist immer wieder erstaunlich, wie groß die Begeisterung vieler Grüner für Angela Merkel ist. Die beiden Ex-Minister Renate Künast und Jürgen Trittin haben jetzt kundgetan, dass sie sich die Altkanzlerin als Bundespräsidentin vorstellen können. Dass sie aber akzeptieren müssten, dass Merkel nicht antreten wolle. Derlei Respektbekundungen sind zwar auch indirekte Sticheleien gegen den Merkel-Antipoden Friedrich Merz. Aber zumindest die Einlassung von Künast offenbart doch ein Merkel-Bild, das derart verklärt ist, dass im Vergleich dazu sogar die Autobiografie der Altkanzlerin ein kritisches Werk ist.