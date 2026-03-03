Die Inszenierung muss als gelungen gelobt werden. Das perfekt sitzende Businesskostüm, der gekonnte Hammerschlag zur Eröffnung der Sitzung, die Rede bediente die richtigen Reflexe. Melania Trump, die Ehefrau des Präsidenten, leitete als kurzzeitige Chefin der US-Delegation eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York zum Thema Bildung.