Zum Hauptinhalt springen

MeinungUN-SicherheitsratMelania Trump tut so, als liege Bildung ihr am Herzen

Portrait undefined Reymer Klüver

Kommentar von Reymer Klüver

Lesezeit: 1 Min.

Was man als Gattin alles darf, sofern man die von Donald Trump ist: Melania Trump leitet am Montag als „President“ eine Sitzung des Sicherheitsrats in New York.
Was man als Gattin alles darf, sofern man die von Donald Trump ist: Melania Trump leitet am Montag als „President“ eine Sitzung des Sicherheitsrats in New York. (Foto: SPENCER PLATT/Getty Images via AFP)

Die Ehefrau des US-Präsidenten darf eine Sitzung des Gremiums leiten. Sie hält eine Rede, die all das preist, was ihr Mann und seine Regierung bekämpfen.

Die Inszenierung muss als gelungen gelobt werden. Das perfekt sitzende Businesskostüm, der gekonnte Hammerschlag zur Eröffnung der Sitzung, die Rede bediente die richtigen Reflexe. Melania Trump, die Ehefrau des Präsidenten, leitete als kurzzeitige Chefin der US-Delegation eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York zum Thema Bildung.

Zur SZ-Startseite

LiveUSA
:Melania Trump leitet Sitzung im UN-Sicherheitsrat

Als erste First Lady überhaupt leitet sie ein Treffen des UN-Gremiums. Es geht um den Schutz von Kindern in Konfliktgebieten. Derweil werden Videoaufnahmen einer Befragung Bill Clintons in der Causa Epstein öffentlich.

Alle Entwicklungen im Liveblog

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite