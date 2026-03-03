Die Inszenierung muss als gelungen gelobt werden. Das perfekt sitzende Businesskostüm, der gekonnte Hammerschlag zur Eröffnung der Sitzung, die Rede bediente die richtigen Reflexe. Melania Trump, die Ehefrau des Präsidenten, leitete als kurzzeitige Chefin der US-Delegation eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York zum Thema Bildung.
MeinungUN-SicherheitsratMelania Trump tut so, als liege Bildung ihr am Herzen
Kommentar von Reymer Klüver
Lesezeit: 1 Min.
Die Ehefrau des US-Präsidenten darf eine Sitzung des Gremiums leiten. Sie hält eine Rede, die all das preist, was ihr Mann und seine Regierung bekämpfen.
USA:Melania Trump leitet Sitzung im UN-Sicherheitsrat
Als erste First Lady überhaupt leitet sie ein Treffen des UN-Gremiums. Es geht um den Schutz von Kindern in Konfliktgebieten. Derweil werden Videoaufnahmen einer Befragung Bill Clintons in der Causa Epstein öffentlich.
