Zum Hauptinhalt springen

MeinungCharlie Kirk:Ein gruseliges Lehrstück über die Lage der Meinungsfreiheit in den USA

Portrait undefined Peter Burghardt

Von Peter Burghardt, Washington

Lesezeit: 3 Min.

Eine Frau protestiert, verkleidet als Freiheitsstatue, vor dem Gebäude, in dem die Sendung „Jimmy Kimmel Live!“ aufgezeichnet wurde. Jetzt ist sie abgesetzt.
Eine Frau protestiert, verkleidet als Freiheitsstatue, vor dem Gebäude, in dem die Sendung „Jimmy Kimmel Live!“ aufgezeichnet wurde. Jetzt ist sie abgesetzt. (Foto: Daniel Cole/REUTERS)

Donald Trumps Anhänger tun so, als seien diejenigen, die Kirk kritisieren, mit schuld an dessen Ermordung. Der Riss durch die Vereinigten Staaten ist zur Kluft geworden.

Was sind das wieder für Tage in den USA! Vor gut einer Woche wurde Charlie Kirk erschossen, der junge Podcaster und Aktivist aus dem Lager von Donald Trump. Der Mord und die Folgen prägen Amerika schon jetzt, es ist ein gruseliges Lehrstück. Dass ein Riss durch die Vereinigten Staaten geht, das wusste man, aber diese Tragödie zeigt, wie tief die Kluft reicht. Dabei sollte es nicht schwierig sein, in diesem Fall wenigstens grundsätzliche Dinge zu akzeptieren.

Zur SZ-Startseite

MeinungDemokratie
:Was derzeit in den USA geschieht, wirkt wie aus der Gebrauchsanweisung für Autokraten

SZ PlusKommentar von Joachim Käppner
Portrait undefined Joachim Käppner

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite