In Istanbul treffen sich am Dienstag russische und ukrainische Unterhändler.

Selenskij hat zwar eine Neutralität der Ukraine in Aussicht gestellt, aber die Umstände, die es dafür bräuchte, sind nicht gegeben. Das liegt an Putin, an den europäischen Ländern und an der Unklarheit, was genau Neutralität in diesem Fall bedeuten soll.