Eine Berufspolitikerin muss in der Lage sein, Erniedrigungen routiniert in einem entlegenen Teil der Seele zu parken. Oder doch nicht? SPD-Chef Lars Klingbeil hat nach dem Rücktritt von Bärbel Bas eine Grenze markiert.

Der Rücktritt der Bundesarbeitsministerin und SPD-Co-Vorsitzenden Bärbel Bas von ihren politischen Ämtern Anfang dieser Woche liegt in der Zeitrechnung der Aufmerksamkeitsökonomie schon wieder einige Jahrhunderte zurück. Aber hier lohnt eine historische Betrachtung des Falls, weil er uns nicht nur Deprimierendes über den Verlust von Empathie erzählen kann, sondern auch Erbauliches über deren mögliche Wiederentdeckung.