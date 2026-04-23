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USADie Trump-Unterstützerin fühlt sich betrogen

Lesezeit: 2 Min.

Journalistin Megyn Kelly warb noch vor eineinhalb Jahren offensiv für Donald Trump, hier bei einer Konferenz konservativer Führungskräfte im Februar 2025 in Maryland.
Journalistin Megyn Kelly warb noch vor eineinhalb Jahren offensiv für Donald Trump, hier bei einer Konferenz konservativer Führungskräfte im Februar 2025 in Maryland. ALEX WONG/Getty Images via AFP

Megyn Kelly verbindet eine wechselvolle Geschichte mit dem US-Präsidenten. Mal mochte er sie nicht, mal schon. Jetzt mag die Journalistin ihn überhaupt nicht mehr.

Von Peter Burghardt

Bis vor Kurzem war Megyn Kelly noch ganz begeistert von Donald Trump. Okay, im Wahlkampf 2016 nannte er die damalige Journalistin seines Lieblingssenders Fox News „nasty“, böse. Aber am Abend vor seinem zweiten Wahlsieg im November 2024 stand sie mit dem Maga-Republikaner in Pittsburgh auf einer Bühne und warb für ihn. Nachher twitterte die Wahlhelferin ein gemeinsames Selfie und schrieb: „Gott segne ihn. Geht und wählt ihn!“

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