Kommentar von Laura Hertreiter

Die Erfolgsgeschichte gedruckter Medien endet gerade in hohem Tempo. Beschleunigt vom Bertelsmann-Konzern, der 23 Magazine aus den Kiosken fegen will, beschleunigt von Axel Springer, wo man die Auslieferung der Sonntagszeitungen an Abonnenten stoppt und umstellt auf Online-Publizistik. Schlechte Nachrichten für alle, die beim Lesen gern Papier in den Händen halten. Und zwar nicht nur das von Bild am Sonntag und Brigitte Woman.