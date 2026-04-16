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MeinungWal in OstseeJetzt bestehen zwei Multimillionäre auf die Wal-Rettung

Kommentar von Jana Stegemann

Lesezeit: 2 Min.

Walter Gunz und Karin Walter-Mommert tragen nun die alleinige Verantwortung für den Wal.
Walter Gunz und Karin Walter-Mommert tragen nun die alleinige Verantwortung für den Wal. dpa/Imago

Eigentlich waren sich alle Fachleute einig: Dem Wal ist nicht mehr zu helfen, es soll in Ruhe sterben dürfen. Aber zwei Multimillionäre haben sich bei der Landesregierung durchgesetzt, und der Minister lässt sie gewähren. Er ist nämlich auch besorgt. Um seine SPD.

Eigentlich hatte auch Till Backhaus die Hoffnung schon aufgegeben. Über den gestrandeten Buckelwal vor der Insel Poel hatte der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern gesagt: „Er ist im Hospiz.“ An Ostern hatte sich der SPD-Politiker noch „eine Auferstehung“ gewünscht und den Wal mit Jesus verglichen. Doch alle Rettungsversuche scheiterten.

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