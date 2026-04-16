Eigentlich hatte auch Till Backhaus die Hoffnung schon aufgegeben. Über den gestrandeten Buckelwal vor der Insel Poel hatte der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern gesagt: „Er ist im Hospiz.“ An Ostern hatte sich der SPD-Politiker noch „eine Auferstehung“ gewünscht und den Wal mit Jesus verglichen. Doch alle Rettungsversuche scheiterten.
MeinungWal in OstseeJetzt bestehen zwei Multimillionäre auf die Wal-Rettung
Kommentar von Jana Stegemann
Lesezeit: 2 Min.
Eigentlich waren sich alle Fachleute einig: Dem Wal ist nicht mehr zu helfen, es soll in Ruhe sterben dürfen. Aber zwei Multimillionäre haben sich bei der Landesregierung durchgesetzt, und der Minister lässt sie gewähren. Er ist nämlich auch besorgt. Um seine SPD.
Meeresbiologinnen über sterbenden Wal vor Wismar:„Die Menschen wollen immer ein Happy End“
Der Buckelwal vor Wismar wird sterben. „Er kann nicht mehr“, sagen die Meeresbiologinnen Anja Gallus und Lisa Klemens, die bei ihm waren. Was seine Geräusche wirklich bedeuten, warum Menschen ihm nicht mehr helfen können und wie sie ihn sezieren werden.
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