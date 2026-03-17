Auch Verhindern ist Macht. Keiner weiß das besser als die Opposition. Und damit willkommen in Mecklenburg-Vorpommern, wo im Herbst ein neuer Landtag gewählt wird und die Situation in aller Vertracktheit folgende ist: Die CDU blockiert dort eine Verfassungsreform, die einer Blockade des Parlaments durch eine erstarkte AfD zuvorkommen soll. Anders als in Sachsen-Anhalt werden die demokratischen Fraktionen sich nicht einig.
MeinungMecklenburg-VorpommernTrotz ist keine Strategie
Kommentar von Ulrike Nimz
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Die CDU verhindert eine Verfassungsreform, die Institutionen des Landes vor der AfD schützen soll. Damit ignoriert sie die Realität.
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