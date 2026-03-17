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MeinungMecklenburg-VorpommernTrotz ist keine Strategie

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Kommentar von Ulrike Nimz

Lesezeit: 1 Min.

Daniel Peters, Fraktionsvorsitzender der CDU in Mecklenburg-Vorpommern, spricht während der Landtagssitzung.
Daniel Peters, Fraktionsvorsitzender der CDU in Mecklenburg-Vorpommern, spricht während der Landtagssitzung. Jens Büttner/dpa

Die CDU verhindert eine Verfassungsreform, die Institutionen des Landes vor der AfD schützen soll. Damit ignoriert sie die Realität.

Auch Verhindern ist Macht. Keiner weiß das besser als die Opposition. Und damit willkommen in Mecklenburg-Vorpommern, wo im Herbst ein neuer Landtag gewählt wird und die Situation in aller Vertracktheit folgende ist: Die CDU blockiert dort eine Verfassungsreform, die einer Blockade des Parlaments durch eine erstarkte AfD zuvorkommen soll. Anders als in Sachsen-Anhalt werden die demokratischen Fraktionen sich nicht einig.

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