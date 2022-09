In Deutschland künftig nicht mehr vorgeschrieben: Flugbegleiterin mit Maske, hier an Bord der niederländischen Fluglinie KLM.

Ist es dumm, während einer Pandemie ohne Maske in Flugzeug oder Bahn zu sitzen? Wahrscheinlich ja. Aber für diese Dummheit muss in der Gesellschaft jetzt wieder Platz sein.

Kommentar von Angelika Slavik

Es gibt zwei Aspekte, unter denen man die Maskenregelung im neuen Infektionsschutzgesetz betrachten muss. Da ist, Nummer eins, die kommunikative Leistung der Ampelkoalition bei der Bewältigung der Pandemie - in dieser Kategorie ist die Bundesregierung nun schon wieder durchgefallen. Das ist keine Kleinigkeit: Entscheidungen nachvollziehbar zu erklären, ist ein essenzieller Bestandteil von Politik. In der Pandemie ist das besonders wichtig, denn nur so kann man bei Bedarf die Akzeptanz von Schutzmaßnahmen maximieren.