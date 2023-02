Die Pflicht zum Mund-Nase-Schutz in Fernzügen und -bussen endet. Gut so. Doch es ist ein Akt der Eigenverantwortung, die Maske einfach weiterhin aufzusetzen.

Kommentar von Dominik Fürst

Die Pflicht zum Maskentragen, eine der letzten großen Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus, fällt an diesem Donnerstag auch in Fernzügen und -bussen. Es ist eine erfreuliche Entwicklung. In ihr manifestiert sich das Ende der Pandemie, die drei Jahre lang unser Leben eingeschränkt und beherrscht hat. Verantwortung und Risikoabwägung liegen jetzt wieder bei jeder und jedem Einzelnen, weil die Gesellschaft sich weitgehend einig ist, dass sie nicht mehr in Angst vor dem Virus leben möchte. Gut so.