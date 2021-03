Kommentar von Robert Roßmann

Es war ein Auftritt, wie man ihn von Markus Söder kennt: zupackend und ohne Scheu vor klaren Versprechungen. Die CSU ist wegen der Masken-Affäre in Bedrängnis. Söder will jetzt aufräumen. "Für eine neue CSU braucht es neue Regeln und einen neuen Geist", sagte er am Sonntag. Große Worte. Der CSU-Chef möchte bei den Nebentätigkeiten von Abgeordneten nun die Regeln durchsetzen, die die Opposition schon seit Jahren fordert. Und die bisher immer am Widerstand der Union gescheitert sind. Das ist zu begrüßen. Aber es zeigt auch ein prinzipielles Problem Söders. Er ist schon seit drei Jahren Ministerpräsident. Er hätte längst für neue Regeln eintreten können, aber er hat es bisher nicht getan.