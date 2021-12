Kommentar von Johan Schloemann

Vor fünfhundert Jahren hat Martin Luther auf der Wartburg angefangen, das Neue Testament aus dem Griechischen ins Deutsche zu übersetzen. Am 18. Dezember des Jahres 1521 berichtete der Reformator zwei Briefpartnern von diesem Vorhaben. Elf Wochen später war er fertig mit dem Manuskript, in seinem Versteck oberhalb von Eisenach. Luther war in diese Isolation geflüchtet, weil er sich auf dem Reichstag zu Worms mit Kaiser Karl V. und dem Klerus angelegt hatte, im Namen des Evangeliums.

Dies ist ein Gedenktag nicht nur für eine fromme christliche Minderheit oder für Geschichtsbeflissene, sondern für alle Menschen, die in Deutschland leben. Denn die Sprache, die wir hierzulande sprechen und schreiben, den "protestantischen Dialekt", wie es der Sprachforscher und Märchensammler Jacob Grimm ausdrückte, diese Sprache hat Martin Luther mit geschaffen.

Seine Bibelübersetzung, später in gelehrter Teamarbeit ums Alte Testament erweitert, bewirkte das größte Sprachbad unserer Geschichte. Sie hat die Mundarten vereinheitlicht und einen Schub an Alphabetisierung gebracht, durch die heute selbstverständlich erscheinende, damals aber revolutionäre evangelische Forderung, dass jede und jeder erst mal selber lesen soll, was geschrieben steht. Das war als direkterer Zugang zur Offenbarung der Heiligen Schrift gedacht, hat aber zugleich das kritische Denken und den Zweifel befördert, den ständigen Begleiter des Glaubens.

"Klar und gewaltiglich"

Das neue Medium des Buchdrucks half mit bei dieser religiösen und kulturellen Wende, mit Texten wie mit Bildern; aber es wäre auch nicht gegangen ohne Luthers außergewöhnliche Sprachkraft und Prägnanz. Er erfand Zusammensetzungen wie "Menschenfischer" oder "nacheifern", und er tat, auf der Grundlage der humanistischen Philologie, alles für die allgemeine Verständlichkeit. Nach diesen beiden Idealen, historische Richtigkeit und Zugänglichkeit, wurden an der Lutherbibel immer wieder Revisionen vorgenommen sowie neue Übersetzungen geschaffen.

Übersetzen bedeutete immer auch Interpretation, erst recht im Ringen um eine neue Theologie. Die berühmteste Stelle ist da diejenige im Römerbrief des Paulus, wonach "der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben". Das Wörtchen "allein" steht nicht im Originaltext. Doch Luther verteidigte sich: "Wo man's will klar und gewaltiglich verdeutschen, so gehöret es hinein, denn ich habe deutsch, nicht lateinisch noch griechisch reden wollen".

Detailansicht öffnen Martin Luther, versteckt als "Junker Jörg" auf der Wartburg, gemalt von Lucas Cranach dem Älteren, 1522 (Ausschnitt). (Foto: Klassik Stiftung Weimar/gemeinfrei)

Das Erbe der Lutherbibel reicht über das Christentum hinaus. Gewiss, im Namen desselben wurden in der Geschichte auch Ausschluss und Intoleranz gerechtfertigt. Doch eine andere Nachwirkung ist stärker: Es ist die Idee der Übersetzbarkeit überhaupt. Die Diversität der Kulturen und Erfahrungen, auch wenn sie allerlei Sprach- und Identitätskämpfe mit sich bringt, ist eine gute Kraft, aber sie kann sich nur entfalten, wenn man sich um universelle Sprachfähigkeit bemüht.

Man kennt es vom Kult der Originalsprachen und den Fans von Untertiteln bei TV-Serien: Klar, es gehen bei Übersetzungen immer wichtige Nuancen verloren. Doch das ist kein Argument gegen die Annäherung. Übersetzen ist das tägliche Brot der Verständigung - etwa auch aus Fachsprachen, wenn plötzlich alle "vulnerabel" sagen statt verletzlich. In unserer Welt der Mobilität geht es nicht um eine Assimilation der Kulturen. Nein, der Reichtum der Verschiedenheit entsteht gerade durch den Versuch, alles auch in der eigenen Sprache ausdrücken zu können. Danke, Luther.