Markus Söder ist der Thermomix der deutschen Politik. Mal dämpft er, mal lässt er es brodeln. An einem Tag inszeniert sich Söder als besonnener Moderator zwischen CDU und SPD, und schon am nächsten kann er wieder alles zum Kochen bringen. Als CSU-Chef soll Söder vergangene Woche zu denen gehört haben, die Kanzler Friedrich Merz im Koalitionsausschuss beruhigt und die Einigung auf die Senkung der Stromsteuer für zunächst ein Jahr ermöglicht haben. Als bayerischer Ministerpräsident hat Söder inzwischen wissen lassen, dass das aber nicht reicht. Die kalte Progression müsse ausgeglichen werden.