Bis vor Kurzem waren Mitglieder dieser Partei für den bayerischen Ministerpräsidenten noch Fanatiker, die den Leuten ihren Leberkäs und Verbrennungsmotor verbieten wollen. Doch mit Dominik Krause scheint auf einmal alles möglich. Was ist da los?

Die Wiesn produziert menschliche Begegnungen, auch und gerade solche intimer Art, die ohne die speziellen Laborbedingungen eines rauschhaften, in der Hitze der Zelte bisweilen völlig enthemmten Volksfests undenkbar wären. Der Austausch von Zärtlichkeiten, zu dem sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und der Münchner Oberbürgermeister Dominik Krause am Montag in aller Öffentlichkeit bereit fanden, ist insofern bemerkenswert, als Alkohol dabei offenbar keinerlei Rolle spielte.