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MeinungDieser eine SatzFür Markus Söder gibt es gute Grüne und böse Grüne

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Kolumne von Roman Deininger

Lesezeit: 2 Min.

Und jetzt noch mal über Kopf: Markus Söder (CSU, links), bayerischer Ministerpräsident, und Dominik Krause (Grüne), Münchner Oberbürgermeister, fahren gemeinsam Achterbahn.
Und jetzt noch mal über Kopf: Markus Söder (CSU, links), bayerischer Ministerpräsident, und Dominik Krause (Grüne), Münchner Oberbürgermeister, fahren gemeinsam Achterbahn.
Sven Hoppe/dpa

Bis vor Kurzem waren Mitglieder dieser Partei für den bayerischen Ministerpräsidenten noch Fanatiker, die den Leuten ihren Leberkäs und Verbrennungsmotor verbieten wollen. Doch mit Dominik Krause scheint auf einmal alles möglich. Was ist da los?

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Die Wiesn produziert menschliche Begegnungen, auch und gerade solche intimer Art, die ohne die speziellen Laborbedingungen eines rauschhaften, in der Hitze der Zelte bisweilen völlig enthemmten Volksfests undenkbar wären. Der Austausch von Zärtlichkeiten, zu dem sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und der Münchner Oberbürgermeister Dominik Krause am Montag in aller Öffentlichkeit bereit fanden, ist insofern bemerkenswert, als Alkohol dabei offenbar keinerlei Rolle spielte.

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Das Fahrgeschäft gibt es seit 1989 auf der Wiesn, es gilt als größte transportable Achterbahn der Welt. Also genau das Richtige für einen Ministerpräsidenten wie Markus Söder. Oder doch nicht?

SZ PlusVon René Hofmann

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