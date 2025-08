Meinung Umgang mit Ukrainern : Markus Söder schlägt eine Scheinlösung vor Kommentar von Roland Preuß 4. August 2025, 15:39 Uhr | Lesezeit: 1 Min. |

Die meisten Flüchtlinge aus der Ukraine wollen ja arbeiten: hier eine Gruppe von ihnen zusammen mit dem damaligen Arbeitsminister Hubertus Heil (vorne) im Jahr 2024 bei einem Berliner Eishersteller. (Foto: Foto: Carsten Koall/dpa)

Der CSU-Chef will ihnen das Bürgergeld entziehen und sie finanziell wie Asylbewerber behandeln. Er würde damit das Gegenteil dessen erreichen, was er will.

