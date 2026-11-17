Markus Brunnermeier, 57, sorgte im Frühherbst auf der renommierten Notenbankkonferenz in Jackson Hole für Aufsehen. In seinem Vortrag warnte der Ökonom vor einer „asymmetrischen Verständnislücke“: KI-Agenten könnten menschliches Verhalten und politische Entscheidungen immer präziser vorhersagen, während Menschen die Strategien der Maschinen kaum noch durchschauten. Brunnermeier, Professor an der amerikanischen Elite-Universität Princeton und dort Leiter des Bendheim Center for Finance, stellte damit einmal wieder die ganz großen ökonomischen Fragen. Auch mit seinen Publikationen zu Finanzmarktturbulenzen, Geldpolitik, Preisblasen und der Euro-Krise hat er sich einen hervorragenden Ruf erarbeitet.