Die Marianen sind eine Inselgruppe mitten im Pazifik, südlich von Japan und östlich der Philippinen; geografisch sind sie Teil Mikronesiens. Die Inseln, die meisten vulkanischen Ursprungs, gehören heute zu den USA und sind in zwei Verwaltungseineinheiten gegliedert. Die südlichste und größte Insel Guam mit riesigen Marine- und Luftwaffenstützpunkten ist ein US-Territorium, das von der Regierung in Washington direkt verwaltet wird. Die übrigen Inseln sind als Commonwealth of the Northern Marian Islands ein selbstverwaltetes Außengebiet der Vereinigten Staaten mit gewähltem Parlament und Gouverneur und eigener Rechtsprechung. Julian Assange soll dort am Mittwochmorgen im Gerichtszentrum auf der Hauptinsel Saipan erscheinen. Auf den Nördlichen Marianen leben etwa 55 000 Menschen, von denen etwa noch ein Viertel zur indigenen Bevölkerungsgruppe der Chamorro gezählt wird. Die Marianen waren seit dem 16. Jahrhundert in spanischem Besitz. Guam fiel nach dem Spanisch-Amerikanischen Krieg von 1898 an die USA. Die Nördlichen Marianen waren von Spanien an das Deutsche Reich verkauft worden, das die Inseln bis zum Ersten Weltkrieg kontrollierte. Danach wurden sie von Japan verwaltet, nach dem Zweiten Weltkrieg von den USA.