Kommentar von Benedikt Peters

Was in der Kabine passiert, bleibt in der Kabine, so lautet das Schweigegelübde unter Fußballern. Im Profigeschäft - und erst recht beim FC Bayern - ist es damit allerdings so eine Sache. Zu viel Geld ist im Spiel, zu aufgeregt ist das Ganze, irgendeiner erzählt immer was. Und so begab es sich, dass in dieser Woche die Nachricht vom "Kabinen-Knall" von Manchester die Runde machte. Ein verunglückter Sprint in die Tiefe, ein Disput - am Ende landete die Hand des begabten, aber auch leidenden Stürmers Sadio Mané im Gesicht eines seiner Mitspieler. Dieser Mitspieler heißt Leroy Sané, er ist auch begabt und leidet auch immer wieder, diesmal, so wussten Reporter zu berichten, unter einer blutenden Lippe.