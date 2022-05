ESC-Finale in Turin

Malik Harris aus Landsberg am Lech vertritt Deutschland mit "Rockstars" beim Eurovision Song Contest. Chancen auf den Sieg? Hat er nicht gerade. Muss er auch nicht, weil er eh schon gewonnen hat.

Von Michael Zirnstein

Malik Harris hat kaum eine Chance auf den Sieg. Die Buchmacher sehen das Kalush Orchestra beim Eurovision Song Contest vorne. Wer zehn Euro auf die Ukrainer setzt, bekäme 16 zurück. Gewänne dagegen Harris, gäbe es 2500 Euro. Der Landsberger wurde mit seinem Lied "Rockstars" vor den Halbfinals auf Rang 25 von 40 Nationenvertretern geführt. Das stört ihn nicht, sagt er, im Gegenteil, es würde ihn freuen, wenn die ukrainischen Kollegen am Samstag triumphierten. Weil er deren Song "Stefania" "einfach geil" finde. Und weil für ihn beim ESC der Wettbewerb zweitrangig sei. "Das ist eine großartige Veranstaltung, in der all die verschiedenen Länder und Kulturen gemeinsam Musik zelebrieren", sagt er, "da gibt es eine politische Verantwortung, und es wäre jetzt die richtige Gelegenheit, ein Zeichen zu setzen."