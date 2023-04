Bundeswehreinsatz in Mali:Mission Aufarbeitung

Bundeswehreinsatz in Mali

Verteidigungsminister Boris Pistorius lässt sich in Mali die verschiedenen Einsatzfähigkeiten der Truppe erklären.

Es ist nicht das Versäumnis der Bundesregierung, dass die militärische Unterstützung für das westafrikanische Krisenland zu Ende geht. Aber die Politik sollte sich jetzt schon damit befassen, was schiefgelaufen ist.

Kommentar von Mike Szymanski

Der Abzug aus Mali hat längst begonnen - in den Köpfen der Soldatinnen und Soldaten, in den Köpfen der Politiker. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ließ bei seinem Truppenbesuch und seinen politischen Gesprächen in dem westafrikanischen Krisenland keinen Zweifel mehr daran aufkommen, dass die Mission endet.