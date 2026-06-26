Der Mann, der 2024 mit einem Auto in den Weihnachtsmarkt fuhr, erhält die Höchststrafe. Aber das ist weniger bemerkenswert als die Größe, die die vielen Opfer vor dem Landgericht gezeigt haben.

Wenn ein derart schweres Verbrechen geschieht, unter den Augen von vielen Menschen, und wenn der Täter auch noch auf frischer Tat erwischt und festgenommen wird, dann ist das am wenigsten Überraschende, wie wohl der Strafprozess ausgehen wird. Mit einer Verurteilung, natürlich. In Magdeburg hat ein Mann aus Saudi-Arabien am 20. Dezember 2024 ein Auto in die Menschenmenge hineingesteuert, sechs wurden getötet, Hunderte verletzt. Dass das Landgericht Magdeburg am Freitag die lebenslange Freiheitsstrafe gegen ihn ausgesprochen hat: Daran verwundert nichts.