Wie verhaftet man einen Oberboss der Cosa Nostra? Dem Staatsanwalt Maurizio De Lucia gelang dies gerade in Sizilien.

Von Andrea Bachstein

Acht Stunden ist der Coup her, als Maurizio De Lucia am Tisch voller Mikrofone Platz nimmt, neben sich seinen Stellvertreter Paolo Guido und drum herum Carabinieri-Generäle in ihren schwarzen Uniformen mit Silbertressen. Es heißt von De Lucia, dass er keine großen Auftritte sucht. Aber jetzt sitzt er vor der Weltöffentlichkeit bei dieser Pressekonferenz.