In Beziehungen gibt es mehr zu verbergen, als man denkt.

Männergewalt gegen Frauen hat im Corona-Jahr wieder zugenommen. Über deutsches Recht, den patriarchalen Mythos und das, was Frauen in einer Gesellschaft wirklich schützt.

Kolumne von Heribert Prantl

Er kontrollierte sie. Er bevormundete sie. Er ließ ihr keine Freiräume. Das Paar trennte sich. Er lauerte ihr auf. Sie schlief am Wochenende auswärts, weil sie immer mehr Angst hatte. Es wurde sein Lebensinhalt, sie zu stalken. Sie ging zur Opferschutzstelle der Polizei. Sie schrieb ein Stalking-Tagebuch. Sie erwirkte Kontakt- und Annäherungsverbote. Es half nichts, es wurde immer schlimmer. An einem Nachmittag folgte er ihr ins Treppenhaus und erstach sie. Drei Monate später schnappte die Polizei ihn in Spanien auf dem Jakobsweg. Das Landgericht München verurteilte ihn zu lebenslanger Freiheitsstrafe, sprach von absolutem Vernichtungswillen, stellte die "besondere Schwere der Schuld" fest.