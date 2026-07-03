Sollten Sie, liebe Leserin, lieber Leser, jemals eine große Hochzeit abhalten, dann empfiehlt sich als Location keinesfalls: der Madison Square Garden. Denn schön, nein, schön ist es dort nicht. Wer jemals drin war in dieser Veranstaltungshalle, wo sowohl Eishockey- und Basketball-Spiele als auch Madonna-Konzerte stattfinden, weiß: Es muss sehr viel Arbeit sein, hieraus einen romantischen oder halbwegs gemütlichen Hochzeitsort zu machen. Es gibt keine Fenster, alles ist sehr dunkel und sehr technisch. Taylor Swift wird es vermutlich trotzdem halbwegs gelingen. Jetzt, da sie dort – so jedenfalls gehen die Gerüchte – mehrere Tage lang mit bis zu 1000 Gästen feiert, dass sie und Travis Kelce sich das Ja-Wort geben. Wieso Taylor Swift sich genau hier eingemietet hat? Vermutlich weil der Madison Square Garden mitten in New York liegt. Und weil man dort weiß, wie man Zugänge kontrolliert und Paparazzi fernhält. Früher stand ebenda der wunderschöne Bahnhof Pennsylvania Station. Der wäre geeigneter gewesen. Aber immerhin ist Madison Square Garden auch der Ort, an dem 1962 Marilyn Monroe ihr „Happy Birthday, Mister President!“ sang. Das war zwar eines der Vorgängergebäude des heutigen. Trotzdem auch von hier: Alles Gute!