Kommentar von Christoph Gurk

Am Ende ging alles ganz schnell in Brasilien: Als es in der Hauptstadt Brasília am Sonntag Punkt 17 Uhr war, schlossen im ganzen Land die Wahllokale. Fast im Minutentakt wurden von da an Ergebnisse gemeldet und schon um kurz vor 20 Uhr stand ein Gewinner fest: Luiz Inácio Lula da Silva hat 50,9 Prozent der Stimmen bekommen. Der linke Ex-Präsident wird damit abermals das Staatsoberhaupt seiner Heimat Brasilien.