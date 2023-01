Mit wackeligen Hochsitzen blockierten Umweltschützer am Mittwoch den Zugang zum Dorf Lützerath, das dem Braunkohleabbau weichen soll.

Es ist nicht richtig, den Grünen allein die Schuld am weiteren Braunkohleabbau zuzuschieben. Vielmehr zeigt dieser, was in der deutschen Klimapolitik falsch läuft.