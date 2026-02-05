Zum Hauptinhalt springen

MeinungSchwangerschaftsabbrücheDiese Entscheidung ist ein Sieg für alle Frauen

Kommentar von Michaela Schwinn

Der Gynäkologe Joachim Volz (Mitte) auf einer Demo für das Recht darauf, Abtreibungen vorzunehmen, im vergangenen Sommer in Lippstadt.
Der Gynäkologe Joachim Volz (Mitte) auf einer Demo für das Recht darauf, Abtreibungen vorzunehmen, im vergangenen Sommer in Lippstadt. (Foto: Bernd Thissen/Bernd Thissen/dpa)

Ein christliches Krankenhaus untersagte seinem Arzt Abtreibungen, auch bei medizinischer Indikation. Es ist richtig, dass das nun hinfällig ist.

Wer über das Thema Schwangerschaftsabbrüche diskutiert, kann eigentlich nur verlieren. Denn es werden zwei Leben gegeneinander abgewogen: das Leben der Frau, die selbst über ihren Körper bestimmen will, und das Leben eines ungeborenen Menschen. Im Fall von Joachim Volz aber, dem Chefarzt aus Lippstadt, der in der christlichen Klinik, in der er arbeitet, keine Abtreibungen mehr durchführen darf, liegt der Fall noch etwas anders als nur Selbstbestimmung versus ungeborenes Leben. Hier geht es auch um die Gesundheit der Frauen, die Lebensfähigkeit des Ungeborenen und die medizinische Versorgung.

