Wer über das Thema Schwangerschaftsabbrüche diskutiert, kann eigentlich nur verlieren. Denn es werden zwei Leben gegeneinander abgewogen: das Leben der Frau, die selbst über ihren Körper bestimmen will, und das Leben eines ungeborenen Menschen. Im Fall von Joachim Volz aber, dem Chefarzt aus Lippstadt, der in der christlichen Klinik, in der er arbeitet, keine Abtreibungen mehr durchführen darf, liegt der Fall noch etwas anders als nur Selbstbestimmung versus ungeborenes Leben. Hier geht es auch um die Gesundheit der Frauen, die Lebensfähigkeit des Ungeborenen und die medizinische Versorgung.