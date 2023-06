Kommentar von Laura Hertreiter

Vorsicht, dieser Text schießt mit Karacho an der wichtigsten Frage in Sachen Rammstein vorbei. Er beschäftigt sich nicht damit, was passiert ist zwischen Sänger Till Lindemann und seinen Fans, die ihm teils schwere Vorwürfe machen. Stattdessen an dieser Stelle einmal Vollbremsung bitte bei einer Frage, die gerade mindestens genauso oft gestellt wird und die in Variationen immer wieder auftaucht, wenn Frauen mächtigen Männern Vorwürfe machen. Im Kern lautet sie: